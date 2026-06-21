Право имеют многодетные семьи, молодые специалисты, Герои России и Советского Союза и отдельные льготные категории.

Автор фото: Павел Хацаюк/ ИД«Вечерняя Казань»

В России можно бесплатно получить земельный участок. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на слова председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова.

Первые, кто могут получить землю бесплатно — семьи с тремя и более детьми. Для участия в программе все члены семьи должны быть жителями России. При этом сама заявка подаётся однократно. Участок, как правило, оформляется в общую собственность.

Дополнительно нужно состоять на учёте как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Если земля не может быть выделена, регион вправе предложить денежную компенсацию.

Особое внимание уделяется молодым специалистам, работающим в сельской местности. К ним относятся учителя, врачи, агрономы, работники культуры и другие востребованные кадры. Им могут предоставлять участки под личное подсобное хозяйство или индивидуальное жилищное строительство. В некоторых случаях разрешается самостоятельно выбрать территорию, даже если она не размежевана. Однако границы придётся оформить за счёт получателя.

Без очереди землю получают Герои России, Герои Советского Союза, полные кавалеры орденов Славы и трудовой Славы.

Ранее сообщалось, что более 98 тысяч родителей в Татарстане получили компенсацию за детские сады. Размер выплат зависит от количества детей в семье.

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