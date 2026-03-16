Общество
16 марта 10:00
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Россиянам рассказали, как правильно защититься от клещей

Эксперт объяснил, что шанс быть укушенным высок не только на природе — подцепить опасного паразита можно где угодно.

Автор фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

При выборе средства защиты от клещей необходимо внимательно читать этикетку — состав должен быть направлен именно против этих паукообразных, а не против других насекомых. Обычно репелленты продаются в форме спреев и карандашей, которые следует в первую очередь нанести на обувь и на нижнюю часть штанов. Также не стоит забывать про домашних животных, для обработки которых после прогулки продаются капли и таблетки. Об этом предупредил заведующий кафедрой общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, профессор Михаил Гордеев. Его цитирует «Лента.ру»

Эксперт подчеркнул, что «подцепить» клеща можно где угодно, в том числе в городе. Обычно они предпочитают влажные участки в тени. От зимней спячки паразиты просыпаются при температуре от двух до пяти градусов, поэтому встретить их в средней полосе России можно уже в начале марта. Активная фаза начинается при температуре воздуха выше 10—15 градусов. В особой группе риска находятся дачники и садоводы, которые едут на природу в самый пик активности клещей.

Самое опасное последствие укуса — заболевание вирусными и бактериальными заболеваниями. Одним из самых опасных является энцефалит, который поражает ЦНС и может привести к необратимым последствиям. Также эксперт выделил боррелиоз, «безопасного периода для которого с точки зрения заражения не существует».

Ранее россиян также предупредили, что высокой активности клещей стоит ожидать уже в конце марта. Но уже с начала года около 100 человек обратились в больницы, травмпункты и поликлиники с укусами.

