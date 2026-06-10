Вакцинация в большинстве стран отсутствует.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Для защиты от хантавируса необходимо соблюдать гигиену, бороться с грызунами и дезинфицировать помещения. Об этом рассказала врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, вакцинация отсутствует в большинстве стран, поэтому людям самим нужно соблюдать меры профилактики. К тому же в данное время не существует широкодоступной и универсальной лицензированной вакцины против всех видов хантавируса. Инактивированные вакцины для отдельных штаммов ограниченно применяются только в Китае и Южной Корее.

Ранее сообщалось, что хантавирус распространён в Татарстане, Башкортостане и Удмуртии. Местные врачи уже накопили достаточный опыт: диагноз ставят быстро — и по клинической картине, и по лабораторным анализам.

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