Все пропущенные индексации за годы работы при перерасчете будут восстановлены.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В июле нескольких категорий пенсионеров ждёт прибавка. Как рассказала РИА Новости доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец, больше всех получат те, кому в июне исполнилось 80 лет, и те, кому впервые установили I группу инвалидности. Им фиксированную часть пенсии удвоят — она вырастет до 19 169 рублей вместо прежних 9584 рублей.

Повышенные выплаты полагаются и уволившимся пенсионерам. Им вернут все пропущенные индексации за годы работы. Подавать заявление для этого не нужно — Соцфонд всё пересчитает автоматически. А вот тем, у кого появились иждивенцы, а также тем, кто подтвердил 30 лет стажа в сельской местности, для перерасчёта придётся подать заявление.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически. Заявление подавать не придётся, все данные у Соцфонда уже есть.

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