Россиянам рассказали о риске мошенничества с оставленными на кассе чеками
Злоумышленники используют данные чека для более убедительных мошеннических звонков.
Многие по привычке оставляют бумажные чеки на кассе, не задумываясь, что в них скрыты персональные данные. Юрист Александр Хаминский в беседе с RT объяснил, чем это может обернуться. На чеке обычно напечатаны дата и время покупки, адрес магазина, сумма, а также информация о программе лояльности. Иногда там есть бонусный ID или QR-код с полными сведениями о том, что и когда вы купили.
По словам эксперта, злоумышленники используют эти данные для более убедительных мошеннических звонков — например, представляются сотрудниками банка или магазина и, называя реальную дату и сумму покупки, легко входят в доверие. Кроме того, чужие чеки нередко идут в ход для возврата краденого или подменённого товара, оформления компенсаций и подарочных сертификатов за счёт торговой организации.
Есть и другой риск: недобросовестные компании могут подбирать оставленные чеки для фиктивных отчётов о расходах, подделки авансовой документации или подтверждения несуществующих затрат.
