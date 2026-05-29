29 мая 10:29
«Вечерняя Казань»

Россиянам рассказали о риске мошенничества с оставленными на кассе чеками

Злоумышленники используют данные чека для более убедительных мошеннических звонков.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Многие по привычке оставляют бумажные чеки на кассе, не задумываясь, что в них скрыты персональные данные. Юрист Александр Хаминский в беседе с RT объяснил, чем это может обернуться. На чеке обычно напечатаны дата и время покупки, адрес магазина, сумма, а также информация о программе лояльности. Иногда там есть бонусный ID или QR-код с полными сведениями о том, что и когда вы купили.

По словам эксперта, злоумышленники используют эти данные для более убедительных мошеннических звонков — например, представляются сотрудниками банка или магазина и, называя реальную дату и сумму покупки, легко входят в доверие. Кроме того, чужие чеки нередко идут в ход для возврата краденого или подменённого товара, оформления компенсаций и подарочных сертификатов за счёт торговой организации.

Есть и другой риск: недобросовестные компании могут подбирать оставленные чеки для фиктивных отчётов о расходах, подделки авансовой документации или подтверждения несуществующих затрат.

Ранее мы писали, что дачников предупредили о новой схеме мошенников с поддельными штрафами. Депутат Сергей Гаврилов объяснил, как не потерять деньги и не отдать доступ к «Госуслугам».

