При этом подключение такой услуги остается на усмотрение финансовой организации.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 октября жители России смогут вносить наличные через сторонние банкоматы для пополнения своего счета в другой организации. Новую функцию реализуют через СБП, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центробанк.

При этом банки самостоятельно решат, подключать им такую услугу или нет. Пополнить можно будет исключительно свой счет — перевести деньги другому человек не получится. Общая сумма не должна превышать 25 тысяч рублей в рамках одной транзакции, 50 тысяч рублей в день и 200 тысяч рублей в месяц.

В регуляторе объяснили, что подобная услуга не будет считаться переводом, поэтому бесплатные лимиты по ней не действуют.

Ранее прокуратура Татарстана предупредила о новой схеме мошенников с банкоматами. Они заставляют жертву снять наличные и внести их обратно по своим реквизитам.

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