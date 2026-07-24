Общество
24 июля 11:06
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«Вечерняя Казань»

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Россиянам запретили разглашать личные данные по телефону

Речь идет о незнакомых номерах.

Россиянам запретили разглашать личные данные по телефону

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Только телефонные мошенники спрашивают личные данные: коды из СМС, информацию о банковских картах и так далее. Не стоит по их наводке устанавливать программы удаленного доступа и переходить по ссылкам, предупредили в МВД. Об этом пишут РИА Новости.

Аферисты зачастую звонят россиянам, представляясь сотрудниками полиции, техподдержки или банка. Они говорят о проблемах со счетом и предлагают перевести деньги на «безопасный» счет.

В МВД настаивают: нельзя сообщать коды из сообщений, CVV‑код с банковских карт и другие их данные, а также пароли от мобильных приложений банков.

Ранее сообщалось, что мошенники в Татарстане под видом приставов рассылают жителям вредоносные ссылки. В сообщениях содержится информация о некой задолженности по исполнительному производству и просьба оплатить долг онлайн.

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