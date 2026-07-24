Россиянам запретили разглашать личные данные по телефону
Речь идет о незнакомых номерах.
Только телефонные мошенники спрашивают личные данные: коды из СМС, информацию о банковских картах и так далее. Не стоит по их наводке устанавливать программы удаленного доступа и переходить по ссылкам, предупредили в МВД. Об этом пишут РИА Новости.
Аферисты зачастую звонят россиянам, представляясь сотрудниками полиции, техподдержки или банка. Они говорят о проблемах со счетом и предлагают перевести деньги на «безопасный» счет.
В МВД настаивают: нельзя сообщать коды из сообщений, CVV‑код с банковских карт и другие их данные, а также пароли от мобильных приложений банков.
Ранее сообщалось, что мошенники в Татарстане под видом приставов рассылают жителям вредоносные ссылки. В сообщениях содержится информация о некой задолженности по исполнительному производству и просьба оплатить долг онлайн.
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