16 марта 12:53
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Россияне больше не получат по ОСАГО больше 400 тысяч рублей

Автоюристы выбивают в суде миллионные выплаты от страховщиков.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В РСА посчитали, что автоюристы обнаглели. Они нашли лазейку, как выбить у страховщиков миллионные выплаты: выкупают у попавших в ДТП водителей право требовать возмещение ущерба и идут в суд. А те физически не успевают восстановить машину в установленные по закону 30 дней. Об этом рассказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Сейчас автозапчасти доставляют дольше, а клиенты отказываются принимать б/у детали. Поэтому в РСА предложили установить порог в 400 тысяч рублей. Идею поддержали в Центробанке и Минфине. В Госдуме документ прошел первое чтение.

Отметим, что в декабре 2025 года стоимость ОСАГО в ряде регионов взлетела сразу на 30–50 процентов. Все из-за решения Банка России, по которому страховщики смогли пересмотреть тарифы.

Ранее сообщалось, что Банк России совместно со страховыми компаниями начали обсуждение отмены натурального возмещения в ОСАГО. Все из-за того, что убыточность сегмента значительно возросла, в том числе из-за мошенников.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Комитет Татарстана по охране ОКН
Прокуратура требует от владельцев привести в порядок здание на Ершова в Казани

Речь идет об исторически ценном объекте.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пускать в университеты Татарстана начнут через МАХ

Внедрить цифровой ID уже попробовали девять вузов республики.

Госавтоинспекция Казани
В Казани водитель врезавшегося трамвая заявил, что вагон разогнался сам по себе

Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
