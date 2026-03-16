Автоюристы выбивают в суде миллионные выплаты от страховщиков.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В РСА посчитали, что автоюристы обнаглели. Они нашли лазейку, как выбить у страховщиков миллионные выплаты: выкупают у попавших в ДТП водителей право требовать возмещение ущерба и идут в суд. А те физически не успевают восстановить машину в установленные по закону 30 дней. Об этом рассказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Сейчас автозапчасти доставляют дольше, а клиенты отказываются принимать б/у детали. Поэтому в РСА предложили установить порог в 400 тысяч рублей. Идею поддержали в Центробанке и Минфине. В Госдуме документ прошел первое чтение.

Отметим, что в декабре 2025 года стоимость ОСАГО в ряде регионов взлетела сразу на 30–50 процентов. Все из-за решения Банка России, по которому страховщики смогли пересмотреть тарифы.

Ранее сообщалось, что Банк России совместно со страховыми компаниями начали обсуждение отмены натурального возмещения в ОСАГО. Все из-за того, что убыточность сегмента значительно возросла, в том числе из-за мошенников.

