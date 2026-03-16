Россияне больше не получат по ОСАГО больше 400 тысяч рублей
Автоюристы выбивают в суде миллионные выплаты от страховщиков.
В РСА посчитали, что автоюристы обнаглели. Они нашли лазейку, как выбить у страховщиков миллионные выплаты: выкупают у попавших в ДТП водителей право требовать возмещение ущерба и идут в суд. А те физически не успевают восстановить машину в установленные по закону 30 дней. Об этом рассказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
Сейчас автозапчасти доставляют дольше, а клиенты отказываются принимать б/у детали. Поэтому в РСА предложили установить порог в 400 тысяч рублей. Идею поддержали в Центробанке и Минфине. В Госдуме документ прошел первое чтение.
Отметим, что в декабре 2025 года стоимость ОСАГО в ряде регионов взлетела сразу на 30–50 процентов. Все из-за решения Банка России, по которому страховщики смогли пересмотреть тарифы.
Ранее сообщалось, что Банк России совместно со страховыми компаниями начали обсуждение отмены натурального возмещения в ОСАГО. Все из-за того, что убыточность сегмента значительно возросла, в том числе из-за мошенников.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
Речь идет об исторически ценном объекте.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Внедрить цифровой ID уже попробовали девять вузов республики.
Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.