Самой большой популярностью пользуется мультисервисная подписка с кешбэком и скидками.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

У россиян фиксируется высокий интерес к цифровым подпискам, однако их популярность в качестве подарка сдерживается опасением не угадать предпочтения получателя. Об этом говорится в опросе ВТБ.

44% опрошенных сообщили, что считают риск ошибиться с выбором сервиса главным препятствием при покупке подписки в подарок. Еще 22% воспринимают такой подарок как слишком формальный, а 15% не понимают, как торжественно вручать его. Каждый пятый респондент не видит проблем для того, чтобы подарить подписку.

Подписку в качестве подарка получали более половины опрошенных, но активировали их лишь 32%, а 27% так и не воспользовались подпиской. 16% отметили, что считают подписки отличным вариантом подарка, а 26% заявили, что им никогда не дарили подписки.

Для большинства опрошенных оптимальным сроком подарочной подписки является год (выбрали 37% участников). Для 43% респондентов не требуется специального повода для такого подарка, 23% дарят его на день рождения, 19% – к гендерным праздникам, 15% – на Новый год.

Также стало известно, что 42% россиян хотели бы получить мультисервисную подписку с кешбэком и скидками, затем идут подписки на кино и сериалы (24%), спорт (13%), образовательные платформы и книги (12%), а также музыка (9%).

Руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин подчеркнул, что у подписки в качестве подарка есть свои нюансы: здесь важно учитывать интересы получателя, срок действия подписки и повод. В ВТБ ожидают рост спроса на такие решения.

Ранее сообщалось, что россияне забывают про платные подписки и разоряются. При неожиданном списании большинство пользователей не пытается вернуть деньги, а часть даже не отменяют услугу.

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