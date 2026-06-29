Общество
29 июня 16:25
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Россияне боятся дарить в подарок подписки из-за страха не угадать предпочтения

Самой большой популярностью пользуется мультисервисная подписка с кешбэком и скидками.

Россияне боятся дарить в подарок подписки из-за страха не угадать предпочтения

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

У россиян фиксируется высокий интерес к цифровым подпискам, однако их популярность в качестве подарка сдерживается опасением не угадать предпочтения получателя. Об этом говорится в опросе ВТБ.

44% опрошенных сообщили, что считают риск ошибиться с выбором сервиса главным препятствием при покупке подписки в подарок. Еще 22% воспринимают такой подарок как слишком формальный, а 15% не понимают, как торжественно вручать его. Каждый пятый респондент не видит проблем для того, чтобы подарить подписку.

Подписку в качестве подарка получали более половины опрошенных, но активировали их лишь 32%, а 27% так и не воспользовались подпиской. 16% отметили, что считают подписки отличным вариантом подарка, а 26% заявили, что им никогда не дарили подписки.

Для большинства опрошенных оптимальным сроком подарочной подписки является год (выбрали 37% участников). Для 43% респондентов не требуется специального повода для такого подарка, 23% дарят его на день рождения, 19% – к гендерным праздникам, 15% – на Новый год.

Также стало известно, что 42% россиян хотели бы получить мультисервисную подписку с кешбэком и скидками, затем идут подписки на кино и сериалы (24%), спорт (13%), образовательные платформы и книги (12%), а также музыка (9%).

Руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин подчеркнул, что у подписки в качестве подарка есть свои нюансы: здесь важно учитывать интересы получателя, срок действия подписки и повод. В ВТБ ожидают рост спроса на такие решения.

Ранее сообщалось, что россияне забывают про платные подписки и разоряются. При неожиданном списании большинство пользователей не пытается вернуть деньги, а часть даже не отменяют услугу.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Китай хочет инвестировать в сельское хозяйство Татарстана

В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Депутаты призвали отменить повышение тарифов ЖКХ в октябре

В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.

Baza
Ургант провел секретную свадьбу на одном из самых дорогих курортов Казани

Шоумену заплатили 7,5 миллиона рублей.

скриншот видео
При получении взятки задержан заместитель военкома Альметьевского района

Возбуждено уголовное дело.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Самолет рейса Москва - Казань чуть не вылетел с неисправным двигателем

Сбой произошел сразу у двух самолетов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее

Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.