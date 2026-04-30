На майские праздники «удаленщики» хотят шикарные условия, ошибочно предполагая, что за городом аренда должны быть дешевле.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ежегодный рост спроса на съем домов в майские праздники раз за разом показывает пропасть между ожиданием и реальностью. Несмотря на удаленность от города, проживание в комфортных коттеджах по стоимости почти равно аренде квартиры. «Городские» же думают, что смогут потратить в 1,5—2 раза меньше. Об этом сообщает «Ъ».

Россияне все больше привыкают к традиции снимать домик на лето. На это влияет появление большого количества качественной застройки в окрестностях городов и популярность удаленной работы. Как отмечет руководитель центра загородной недвижимости сети агентств «Этажи» Антон Сауков, съемщики становятся все более придирчивыми: им нужна инфраструктура, виды, баня, мангал и детская площадка. В итоге качественные варианты по доступной цене «разлетаются» очень быстро.

Эксперты предлагают единственный выход: бронировать дачу заранее, а именно в период с ноября по февраль. Уже в апреле придется либо заплатить больше, либо довольствоваться не самыми лучшими условиями. С переговорах с собственниками следует помнить о двух важных аргументах, а именно о готовности прямо сейчас подписать договор и о недостатках объекта. Такой совет дала директор портала «Всеостройке.РФ» Светлана Опрышко.

Скидку в 10—15 процентов можно получить при заключении соглашения на весь сезон, а целых 20 процентов получится «выбить» при наличии серьезных недостатков в доме. Так считает партнер сети «Самолет Плюс» Артем Низамов.

Ранее сообщалось, что татарстанцы активнее других россиян планируют поездки на майские праздники.

