Общество
30 апреля 21:33
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Россияне из городов наводнили частный сектор и требуют низких цен

На майские праздники «удаленщики» хотят шикарные условия, ошибочно предполагая, что за городом аренда должны быть дешевле.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ежегодный рост спроса на съем домов в майские праздники раз за разом показывает пропасть между ожиданием и реальностью. Несмотря на удаленность от города, проживание в комфортных коттеджах по стоимости почти равно аренде квартиры. «Городские» же думают, что смогут потратить в 1,5—2 раза меньше. Об этом сообщает «Ъ».

Россияне все больше привыкают к традиции снимать домик на лето. На это влияет появление большого количества качественной застройки в окрестностях городов и популярность удаленной работы. Как отмечет руководитель центра загородной недвижимости сети агентств «Этажи» Антон Сауков, съемщики становятся все более придирчивыми: им нужна инфраструктура, виды, баня, мангал и детская площадка. В итоге качественные варианты по доступной цене «разлетаются» очень быстро.

Эксперты предлагают единственный выход: бронировать дачу заранее, а именно в период с ноября по февраль. Уже в апреле придется либо заплатить больше, либо довольствоваться не самыми лучшими условиями. С переговорах с собственниками следует помнить о двух важных аргументах, а именно о готовности прямо сейчас подписать договор и о недостатках объекта. Такой совет дала директор портала «Всеостройке.РФ» Светлана Опрышко.

Скидку в 10—15 процентов можно получить при заключении соглашения на весь сезон, а целых 20 процентов получится «выбить» при наличии серьезных недостатков в доме. Так считает партнер сети «Самолет Плюс» Артем Низамов.

Ранее сообщалось, что татарстанцы активнее других россиян планируют поездки на майские праздники. Сама Казань при этом оказалась одним из самых дешевых вариантов для перелета.

