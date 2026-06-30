Некоторые жители даже пользуются услугами «оправдателя», который доказывает, что заказчик прав, а все остальные ошиблись.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Рунете пользователи имеют возможность удовлетворить любые свои нужды — например, популярность набирает «нытинг». За деньги человек послушает любые жалобы заказчика. При этом он не будет пытаться давать советы и мотивировать решить проблемы. Также многие решили не выходить из зоны комфорта и делегировать неприятные звонки исполнителю, ведь многим тяжело по телефону договариваться о приеме или уточнять информацию, например, в поликлинике. О новых тенденциях в Сети сообщает РИА Новости.

В интернете даже появилась новая профессия — «оправдатель», который докажет правоту заказчика в любой ситуации, к примеру если тот опоздал или съел чересчур много сладкого. Часто нанимают и тех, кто будет платно стоять в очередях. Особенно популярной эта услуга становится в период акций или во время начала продажи ограниченных товаров. Такая возможность оказывается полезной и при оформлении документов.

Ранее сообщалось, какие профессии детей стали бы «ночным кошмаром» для казанских родителей. В основном их пугает, что ребенок станет дворником или другим рабочим.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.