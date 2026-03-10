За год по всей стране количество терминалов для оплаты «улыбкой» стало больше на 37%.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России за год на 37% было увеличено количество терминалов для оплаты «улыбкой», ежемесячно жители оплачивают более 2,4 миллиона покупок по биометрии, сообщает пресс-служба Волго-Вятского банка Сбербанка.

Там же добавили, что в 2025 году пик активности оплаты «улыбкой» в 9 регионах пришелся на апрель, когда было оплачено 3,5 миллиона покупок. В целом жители регионов по биометрии оплачивают ежемесячно порядка 2,4 миллиона покупок.

Средняя сумма чека покупки «улыбкой» в 2025 году составила 735 рублей, при этом в Татарстане зафиксирован самый высокий средний чек — 828 рублей.

На территории присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка количество терминалов, поддерживающих технологию оплаты «улыбкой», превысило 126 тысяч.

Анна Забелина, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Оплата «улыбкой» прочно вошла в жизнь наших клиентов, став незаменимым инструментом удобства и комфорта в повседневной жизни. Мы развиваем сеть биометрических терминалов, чтобы сделать сервис оплаты с помощью биометрии максимально доступным. За прошедший год количество таких устройств увеличено на 37%, и мы будем продолжать двигаться в этом направлении».