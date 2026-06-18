Россияне отказываются от пластика: оплата телефоном взлетела на 44 процента
Цифровые карты заводят за минуту в приложении, банки рады экономии.
Крупнейшие банки поделились с РИА Новости цифрами, которые подтверждают: пластиковые карты стремительно уходят в прошлое. Оборот через pay-сервисы подскочил на 44 процента, через СБП — на 45, а платежи по стикерам выросли более чем в полтора раза. Доля цифровых карт увеличилась в 1,6 раза и сейчас составляет в среднем 40 процентов от всей эмиссии.
Схема простая: клиент за пару минут выпускает карту в мобильном приложении и сразу ей пользуется. Бесконтактная оплата и развитие Системы быстрых платежей сделали своё дело. Банкам это тоже выгодно — никаких затрат на пластик, логистику и доставку, да ещё и экология в плюсе.
На рынке уверены: цифровые карты будут всё активнее вытеснять классические.
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