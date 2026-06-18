Общество
18 июня 10:04
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«Вечерняя Казань»

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Россияне отказываются от пластика: оплата телефоном взлетела на 44 процента

Цифровые карты заводят за минуту в приложении, банки рады экономии.

Россияне отказываются от пластика: оплата телефоном взлетела на 44 процента

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Крупнейшие банки поделились с РИА Новости цифрами, которые подтверждают: пластиковые карты стремительно уходят в прошлое. Оборот через pay-сервисы подскочил на 44 процента, через СБП — на 45, а платежи по стикерам выросли более чем в полтора раза. Доля цифровых карт увеличилась в 1,6 раза и сейчас составляет в среднем 40 процентов от всей эмиссии.

Схема простая: клиент за пару минут выпускает карту в мобильном приложении и сразу ей пользуется. Бесконтактная оплата и развитие Системы быстрых платежей сделали своё дело. Банкам это тоже выгодно — никаких затрат на пластик, логистику и доставку, да ещё и экология в плюсе.

На рынке уверены: цифровые карты будут всё активнее вытеснять классические.

Ранее мы писали, что мотивирует россиян пользоваться кобрендинговыми картами. Региональные предпочтения по выбору бонусов различаются.

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