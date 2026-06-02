Россияне отменяют туры в Крым из-за бензина
На полуострове дефицит топлива.
Из-за дефицита бензина в Крыму некоторые российские туристы отменили туры. Чаще всего это автомобилисты, которые составляют 70 процентов отдыхающих на полуострове. Об этом пишет телеграм-канал «Крыша ТурДома».
На заправках выстроились огромные очереди. Но о массовых отменах туров речи пока не идет. В частности, по западному побережью фиксируется примерно десять процентов аннулированных броней, на южном — около пяти процентов. Феодосия потеряла уже около десяти процентов бронирований, заявила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.
Ранее сообщалось, что российские туристы пожаловались на «развод» от сотрудников аэропорта Антальи. Пассажиров перед вылетом на родину заставляют оформлять дорогостоящие справки об отсутствии заражения.
