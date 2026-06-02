На полуострове дефицит топлива.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Из-за дефицита бензина в Крыму некоторые российские туристы отменили туры. Чаще всего это автомобилисты, которые составляют 70 процентов отдыхающих на полуострове. Об этом пишет телеграм-канал «Крыша ТурДома».

На заправках выстроились огромные очереди. Но о массовых отменах туров речи пока не идет. В частности, по западному побережью фиксируется примерно десять процентов аннулированных броней, на южном — около пяти процентов. Феодосия потеряла уже около десяти процентов бронирований, заявила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

