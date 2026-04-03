Цифровой потребительский терроризм сильно подорвал привычную систему возврата товаров.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Заядлые клиенты маркетплейсов в России придумали новую схему обмана — с помощью нейросети они добавляют повреждения на фото купленного товара, требуя возврата средств или скидку. Об этом сообщает «База».

Предприниматели рассказывают, что раньше удобнее всего было действительно просто вернуть деньги или предложить скидку в качестве компенсации за поврежденную вещь, чтобы не тратиться на транспортировку. Теперь же доверять нельзя ничему: приходится проверять на наличие вмешательства ИИ. К признакам относится странный контраст, необычная текстура, размытые линии. Если сомнения все же появились, то товар придется вернуть.

Как рассказала юрист София Жорова, такие манипуляции грозят покупателям «уголовкой» за мошенничество, но обычно клиенты вполне могут требовать возврат, если товар правда поврежден. ИИ также могут использовать конкуренты, публикуя в отзывах якобы бракованные товары.

Ранее сообщалось, что темпы роста продаж на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете» снизились до исторического минимума. Это объясняют общим торможением рынка ретейла, особенно в сфере непродовольственных товаров.

