Россияне смогут отказаться от услуг с использованием ИИ
Такое право у жителей может появиться в 2027 году.
Минцифры работает над законопроектом, по которому у россиян появится право отказаться от обслуживания с применением искусственного интеллекта. То есть если клиент не хочет взаимодействовать с ИИ, то организация обязана предоставить услугу без использования нейросетей. Документы пока проходят межведомственное согласование. Закон может вступить в силу с 1 сентября 2027 года, пишут «Известия».
Перечень ситуаций, в которых жители смогут оформить отказ, оформит правительство. Пока нормы не прописаны. Также проект закона обяжет разработчиков нейросетей тестировать их на предмет потенциального использования в противоправных целях и исключать функции, способные привести к дискриминации россиян. Если ИИ принимает решение, затрагивающее права и свободы человека, пользователь должен быть об этом уведомлен.
