На юге страны бумажные деньги используют активнее всего.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России впервые за десять лет выросла доля наличных платежей. Как рассказал «Известиям» гендиректор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков, в апреле–мае 2026 года бумажными деньгами оплачивали 30,2 процента покупок, хотя год назад этот показатель составлял всего 25 процентов. Ещё в начале 2025-го на карты и электронные способы приходилось 75 процентов расчётов, но теперь тренд развернулся. При этом объём наличных в экономике, по данным ЦБ, достиг 20 триллионов рублей, прибавив за год 14 процентов.

Больше всего бумажные деньги любят на юге. Лидирует Дагестан — там наличными платят за 36 процентов покупок, за ним идут Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Адыгея. Реже всего наличные достают на Севере — меньше 8 процентов, а в Москве этот показатель составляет около 10 процентов.

Среди причин такого разворота эксперты называют рост нагрузки на малый бизнес, налоговые изменения — повышение НДС и снижение порога выручки для уплаты налога на «упрощёнке», а также перебои с интернетом и сбои в платёжных сервисах.

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