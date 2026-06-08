Медианный чек - 5230 рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С января по май 2026 года медианный чек цветочных букетов в России составил 4330 рублей. Это на 11 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А онлайн цветы покупали за 5230 рублей, что на девять процентов выше по сравнению с 2025 годом, выяснил телеграм-канал «Чек Индекс».

Цены выросли, так как значительная часть цветов и посадочного материала ввозится из-за границы. Продавцы несут валютные и логистические издержки.

При этом стоимость ощутимее выросла в регионах, тогда как в Москве на фоне конкуренции и усиления роли онлайн-продаж наблюдается более сильное падение выручки цветочных магазинов.

Ранее сообщалось, что спрос на цветы в Казани вырос на 17 процентов в начале мая. Эксперт поделилась советами по сохранению свежести букетов на время майских праздников и отъезда из дома.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.