Россияне стали чаще покупать цветы онлайн, несмотря на рост цен
Медианный чек - 5230 рублей.
С января по май 2026 года медианный чек цветочных букетов в России составил 4330 рублей. Это на 11 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А онлайн цветы покупали за 5230 рублей, что на девять процентов выше по сравнению с 2025 годом, выяснил телеграм-канал «Чек Индекс».
Цены выросли, так как значительная часть цветов и посадочного материала ввозится из-за границы. Продавцы несут валютные и логистические издержки.
При этом стоимость ощутимее выросла в регионах, тогда как в Москве на фоне конкуренции и усиления роли онлайн-продаж наблюдается более сильное падение выручки цветочных магазинов.
Ранее сообщалось, что спрос на цветы в Казани вырос на 17 процентов в начале мая. Эксперт поделилась советами по сохранению свежести букетов на время майских праздников и отъезда из дома.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Однако есть ряд критериев.
К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.
Детские учреждения планируют перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей.
Пассажирка приехала к берегу на такси, а потом пропала.
Эксперт считает, что семья пересекла границу нелегально или по поддельным документам и теперь живет в США.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.