Общество
8 июня 21:44
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«Вечерняя Казань»

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Россияне стали чаще покупать цветы онлайн, несмотря на рост цен

Медианный чек - 5230 рублей.

Россияне стали чаще покупать цветы онлайн, несмотря на рост цен

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С января по май 2026 года медианный чек цветочных букетов в России составил 4330 рублей. Это на 11 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А онлайн цветы покупали за 5230 рублей, что на девять процентов выше по сравнению с 2025 годом, выяснил телеграм-канал «Чек Индекс».

Цены выросли, так как значительная часть цветов и посадочного материала ввозится из-за границы. Продавцы несут валютные и логистические издержки.

При этом стоимость ощутимее выросла в регионах, тогда как в Москве на фоне конкуренции и усиления роли онлайн-продаж наблюдается более сильное падение выручки цветочных магазинов.

Ранее сообщалось, что спрос на цветы в Казани вырос на 17 процентов в начале мая. Эксперт поделилась советами по сохранению свежести букетов на время майских праздников и отъезда из дома.

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