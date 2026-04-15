Жители просто хотят полежать в темной комнате на удобном матрасе рядом с лесом.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Информационный шум привел к тому, что жители России как альтернативу обычным путешествиям выбирают «сонный туризм» — уединенный отдых в тишине, как буквальной, так и новостной. Теперь уставшие работники предпочитают комнаты «с удобными матрасами, ортопедическими подушками и блэкаут-шторами», где есть удобный выход к свежему воздуху. Об этом сообщает «Газета.Ru», приводя слова председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева.

Вместе с этим некоторые отдыхающие дополнительно покупают оздоровительные процедуры и телесно-ориентированные практики. Обычно едут в такое своеобразное путешествие только на несколько дней. Место должно быть удалено от города, отметил депутат.

Подобные тенденции уже встречались раньше — молодежь все чаще предпочитает отдыхать в санаториях и селах. С прошлой осени выросло количество бронирований в маленьких населенных пунктах в Московской, Тульской, Владимирской, Тверской и Ленинградской областях. Тарбаев подчеркнул, что «сонный туризм» — это новая возможность для предпринимателей, которой надо пользоваться, расширяя спектр услуг.

Ранее мы писали, как Татарстан исправляет впечатление гостей о еде и номерах в санаториях региона. Низкий уровень сервиса решили поднять с помощью заключения соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией рестораторов и отельеров Татарстана и Казани и ассоциацией «Санатории Татарстана».

