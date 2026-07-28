Россияне увидят «оленью луну» в ночь на 30 июля
В Казани лунный диск поднимется над горизонтом в 20:24.
В ночь на 30 июля жители России смогут наблюдать июльское полнолуние, которое по традиции называют «оленьей луной». Название пошло от американских индейцев: в это время у оленей начинают расти рога. У других племён это явление называли «ягодной луной», «ежевичной луной» или «временем обильного созревания», а англосаксы величали его «луной сена» из-за сезона заготовки кормов, передает РБК Life.
По данным Московского планетария, пик полнолуния наступит 29 июля в 17:37 по московскому времени. Лучше всего наблюдать Луну вечером того же дня, когда она появится у горизонта большой и яркой. В Казани восход ожидается в 20:24, в Москве — в 20:55, в Петербурге — в 21:30. Для тех, кто пропустит точное время, диск будет казаться полным ещё несколько ночей до и после пика.
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