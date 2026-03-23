Общество
23 марта 15:07
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Россиянкам старше 45 лет почти невозможно устроиться на работу

Особенно сложно найти работу тем, кто делал большой перерыв ради воспитания детей.

Россиянкам старше 45 лет почти невозможно устроиться на работу

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Трудоустройство для россиянок старше 45 лет стало тяжелым квестом. 90 процентов из них не могут найти работу. Особенно сложно трудоустроиться тем, кто брал перерыв в десять лет (из-за воспитания детей). Работодатели опасаются, что за это время кандидатки потеряли профессиональные навыки и не смогут быстро адаптироваться к изменившейся сфере труда, рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян. Его слова приводит телеграм-канал Baza.

С проблемами сталкиваются и опытные сотрудницы. Например, 47-летняя Наталья из Подмосковья рассказывает, что уже три года не может найти работу. Уже на стадии вакансии понятно, что в «молодой коллектив» ее не возьмут. А если дошло до собеседования, то ей говорят, что ее навыки слишком высокого уровня.

Мурадян отметил, что в целом до 45 процентов соискателей старше 55 лет получают отказы, связанные именно с возрастом. Им остается доступен только тяжелый труд с низкой зарплатой.

Ранее сообщалось, что в 2026 году работодатели вышли из фазы активного найма и перешли в фазу выборочного удержания сотрудников, так как они столкнулись с массовым истощением работников, накопленным за предыдущие годы.

Популярное
скриншот видео
Педагог из Казани избил студента розовым дилдо — начата проверка

На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.

ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

скриншот видео
Мошенники извращенно издевались над дочерью убитой в Москве предпринимательницы

Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
С помощью прокуратуры пенсионерка «отбила» свой автомобиль у снохи

Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.

gossov.tatarstan.ru
Марата Ахметова сделали и. о. председателя Госсовета Татарстана

На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
