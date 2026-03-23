Россиянкам старше 45 лет почти невозможно устроиться на работу
Особенно сложно найти работу тем, кто делал большой перерыв ради воспитания детей.
Трудоустройство для россиянок старше 45 лет стало тяжелым квестом. 90 процентов из них не могут найти работу. Особенно сложно трудоустроиться тем, кто брал перерыв в десять лет (из-за воспитания детей). Работодатели опасаются, что за это время кандидатки потеряли профессиональные навыки и не смогут быстро адаптироваться к изменившейся сфере труда, рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян. Его слова приводит телеграм-канал Baza.
С проблемами сталкиваются и опытные сотрудницы. Например, 47-летняя Наталья из Подмосковья рассказывает, что уже три года не может найти работу. Уже на стадии вакансии понятно, что в «молодой коллектив» ее не возьмут. А если дошло до собеседования, то ей говорят, что ее навыки слишком высокого уровня.
Мурадян отметил, что в целом до 45 процентов соискателей старше 55 лет получают отказы, связанные именно с возрастом. Им остается доступен только тяжелый труд с низкой зарплатой.
Ранее сообщалось, что в 2026 году работодатели вышли из фазы активного найма и перешли в фазу выборочного удержания сотрудников, так как они столкнулись с массовым истощением работников, накопленным за предыдущие годы.
