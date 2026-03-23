Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Трудоустройство для россиянок старше 45 лет стало тяжелым квестом. 90 процентов из них не могут найти работу. Особенно сложно трудоустроиться тем, кто брал перерыв в десять лет (из-за воспитания детей). Работодатели опасаются, что за это время кандидатки потеряли профессиональные навыки и не смогут быстро адаптироваться к изменившейся сфере труда, рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян. Его слова приводит телеграм-канал Baza.

С проблемами сталкиваются и опытные сотрудницы. Например, 47-летняя Наталья из Подмосковья рассказывает, что уже три года не может найти работу. Уже на стадии вакансии понятно, что в «молодой коллектив» ее не возьмут. А если дошло до собеседования, то ей говорят, что ее навыки слишком высокого уровня.

Мурадян отметил, что в целом до 45 процентов соискателей старше 55 лет получают отказы, связанные именно с возрастом. Им остается доступен только тяжелый труд с низкой зарплатой.

Ранее сообщалось, что в 2026 году работодатели вышли из фазы активного найма и перешли в фазу выборочного удержания сотрудников, так как они столкнулись с массовым истощением работников, накопленным за предыдущие годы.

