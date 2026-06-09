Препарат будет пептидным.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Первые вакцины против глиобластомы - агрессивной опухоли мозга - могут появиться в России уже в этом году. Об этом рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова, передает РИА Новости.

Скворцова уточнила, что до конца года планируется получить разрешение на применение онковакцины «Глиопепт». Она будет пептидная. В конце года собираются получить разрешение и на мРНК-вакцину от глиобластомы, которую назвали «Глиорна».

Ранее сообщалось, что небольшие сдвиги наблюдаются у больного раком кожи, который первым получил персонализированную противоопухолевую вакцину «Неоонковак». У пациента зафиксирована положительная динамика выработки нужных цитокинов. Это стало известно после анализа крови. Сейчас больной лечится дома в Курской области, где за ним наблюдают специалисты местного онкоцентра.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.