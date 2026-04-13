Российские семьи разоряются из-за лишних трат на продукты
Без четкого меню на неделю выжить не получится, предупреждают эксперты на фоне подорожания еды.
Отсутствие списка продовольственных покупок на неделю приводит к серьезным затратам для российских семей — в текущей ситуации на эту категорию уходит почти 40 процентов бюджета. Об этом предупреждает основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. Его цитирует агентство «Прайм».
Дело в том, что не прописанное меню приводит к трем видам трат. Один и тот же продукт россияне могут купить два раза, потому что забыли, что уже брали. Помимо этого, лишние походы в магазин заставляют тратить больше, чем нужно. Всем также знаком феномен импульсивных покупок, которые происходят из-за хаотичного питания. Опросы показывают, что россияне таким образом просто хотят немного порадоваться или сэкономить на акциях. Русяев, однако, считает, что это, наоборот, бьет по кошельку.
Покупка продуктов стала проблемой из-за подорожания продовольственных товаров на 5,4 процента, а также ожидание роста инфляции — россияне закупаются, готовясь затянуть пояса. Эксперт советует строго придерживаться плана использования продуктов, как в бизнесе.
Не только поход в продуктовый стал проблемой для семей — все марки бензина стали дороже в Татарстане за неделю. Сильнее всего подорожал бензин марки АИ-92 — на 24 копейки, с 61,82 до 62,06 рубля за литр.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
