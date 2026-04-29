Общество
29 апреля 19:36
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Российские вузы устали от ИИ и начали применять меры

Педагоги жалуются на поток одинаковых работ, написанных через нейросеть, — студенты даже не утруждаются их редактировать.

Автор фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Университеты в России признают проблему использования обучающимися искусственного интеллекта, в связи с чем в одном из вузов решили отменить рефераты. Первопроходцем стал институт атомной энергетики ИАТЭ МИФИ в Калужской области, сообщает «Мэш».

Первым терпение кончилось у сотрудников кафедры философии, вынужденные читать однотипные работы, которые даже сами студенты полностью не читают. Теперь преподавательница заставляет учащихся писать от руки в надежде, что так знаний останется в голове больше.

Практика может распространиться и на другие университеты, а студенты переживают за свое написание курсовых и дипломов, ведь их намного сложнее написать самому, чем обычные задания.

Ранее россиянам рассказали, как отличить настоящее видео от сделанного через нейросеть. ИИ пока не научился имитировать мимику человека и рисовать пальцы в нормальном количестве.

