Российские вузы устали от ИИ и начали применять меры
Педагоги жалуются на поток одинаковых работ, написанных через нейросеть, — студенты даже не утруждаются их редактировать.
Университеты в России признают проблему использования обучающимися искусственного интеллекта, в связи с чем в одном из вузов решили отменить рефераты. Первопроходцем стал институт атомной энергетики ИАТЭ МИФИ в Калужской области, сообщает «Мэш».
Первым терпение кончилось у сотрудников кафедры философии, вынужденные читать однотипные работы, которые даже сами студенты полностью не читают. Теперь преподавательница заставляет учащихся писать от руки в надежде, что так знаний останется в голове больше.
Практика может распространиться и на другие университеты, а студенты переживают за свое написание курсовых и дипломов, ведь их намного сложнее написать самому, чем обычные задания.
Ранее россиянам рассказали, как отличить настоящее видео от сделанного через нейросеть. ИИ пока не научился имитировать мимику человека и рисовать пальцы в нормальном количестве.
