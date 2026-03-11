Общество
Российским туристам не стоит ждать снижения цен на отдых в Турции

Конфликт на Ближнем Востоке только усложняет экономические планы властей.

Российским туристам не стоит ждать снижения цен на отдых в Турции

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Доступных цен на отдых в Турции пока не предвидится, если кто-то на них рассчитывал в предстоящий летний сезон. Ситуация на Ближнем Востоке только все усложнила — экономические и туристические планы властей поменялись, рассказал агент по туризму, представитель туристического сектора Аланьи Бекир Долмуш. Его слова приводит РИА Новости.

Напряженность в регионе уже оказывает влияние на туристическую отрасль. Усиливается экономическая неопределенность, что повышает издержки бизнеса. Рост цен на энергоносители, логистику и продукты питания напрямую отражается на стоимости туристических услуг. А высокая инфляция внутри страны продолжает оказывать давление на гостиничный и ресторанный сектор. Отели вынуждены повышать цены за услуги, чтобы компенсировать растущие расходы на персонал, энергетику и обслуживание.

Ранее сообщалось, что российские туристы застряли на Шри-Ланке из-за военных действий на Востоке. Возвращение граждан на родину затрудняется из-за прекращения авиасообщения в странах Персидского залива.

