Российским туристам не стоит ждать снижения цен на отдых в Турции
Конфликт на Ближнем Востоке только усложняет экономические планы властей.
Доступных цен на отдых в Турции пока не предвидится, если кто-то на них рассчитывал в предстоящий летний сезон. Ситуация на Ближнем Востоке только все усложнила — экономические и туристические планы властей поменялись, рассказал агент по туризму, представитель туристического сектора Аланьи Бекир Долмуш. Его слова приводит РИА Новости.
Напряженность в регионе уже оказывает влияние на туристическую отрасль. Усиливается экономическая неопределенность, что повышает издержки бизнеса. Рост цен на энергоносители, логистику и продукты питания напрямую отражается на стоимости туристических услуг. А высокая инфляция внутри страны продолжает оказывать давление на гостиничный и ресторанный сектор. Отели вынуждены повышать цены за услуги, чтобы компенсировать растущие расходы на персонал, энергетику и обслуживание.
Ранее сообщалось, что российские туристы застряли на Шри-Ланке из-за военных действий на Востоке. Возвращение граждан на родину затрудняется из-за прекращения авиасообщения в странах Персидского залива.
