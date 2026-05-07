В правительстве не рассматривают никаких мер поддержки, хотя предприниматели теряют миллионы в результате проблем с Сетью.

Автор фото: kremlin.ru

Компенсация ущерба, который несут фирмы из-за проблем со связью, не предусмотрена в России на данный момент. Об этом сообщает ТАСС, приводя слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля отметил, что правительство не рассматривает введение мер поддержки. Бизнес при этом теряет миллионы из-за сбоев в работе связи.

Ранее в Госдуме малому бизнесу посоветовали «надеяться на чудо». Парламентарии осознают, что заниматься предпринимательством становится практически невозможным. Спрос снижается, а улучшение ситуации невозможно из-за подорожания кредитов, внешней конкуренции и монополий, а также ужесточения налоговой политики.

