Общество
11 июня 10:48
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«Вечерняя Казань»

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Рост числа жалоб на операторов связи фиксируют в ФАС

Ведомство по этой теме провело заседание.

Рост числа жалоб на операторов связи фиксируют в ФАС

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С начала года в России растет число жалоб на недобросовестные действия операторов связи, сообщает Федеральная антимонопольная служба.

Совещание по этой теме провели в ведомстве, в нем приняли участие операторы связи, Минцифры, Роскомнадзор и представители экспертного сообщества.

Чаще всего клиенты жалуются на акции операторов по начислению денег или бонусов за входящие звонки и сообщения, сокращение ими максимальной продолжительности телефонного вызова и длительности ожидания ответа. Помимо этого предлагалось улучшить процедуру перехода абонента к другому оператору с сохранением номера.

Операторам были даны рекомендации по корректировке спорных практик для поддержания конкуренции и соблюдения прав абонентов.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор наказал 85 операторов за непредоставление данных об IP-адресах. Узнав эти данные, специалисты могут выявить и локализовать источник вредоносного трафика.

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