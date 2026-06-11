Ведомство по этой теме провело заседание.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С начала года в России растет число жалоб на недобросовестные действия операторов связи, сообщает Федеральная антимонопольная служба.

Совещание по этой теме провели в ведомстве, в нем приняли участие операторы связи, Минцифры, Роскомнадзор и представители экспертного сообщества.

Чаще всего клиенты жалуются на акции операторов по начислению денег или бонусов за входящие звонки и сообщения, сокращение ими максимальной продолжительности телефонного вызова и длительности ожидания ответа. Помимо этого предлагалось улучшить процедуру перехода абонента к другому оператору с сохранением номера.

Операторам были даны рекомендации по корректировке спорных практик для поддержания конкуренции и соблюдения прав абонентов.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор наказал 85 операторов за непредоставление данных об IP-адресах. Узнав эти данные, специалисты могут выявить и локализовать источник вредоносного трафика.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.