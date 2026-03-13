Роструд начал жесткие проверки маркетплейсов из-за серой занятости
Основная проблема — складской персонал, который часто работает по гражданско-правовым договорам со сдельной оплатой.
Роструд развернул масштабную кампанию по борьбе с нелегальной занятостью на крупнейших российских маркетплейсах. Проверки Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» начались еще в конце 2025 года по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой.
С 15 декабря по 17 февраля инспекторы посещали склады компаний, чтобы выявить сотрудников, которые фактически работают на площадках, но не оформлены по трудовому договору. До 2 марта Роструд должен был представить правительству доклад о результатах.
Как пояснил независимый HR-эксперт Алексей Миронов, офисные работники маркетплейсов обычно оформлены по трудовым контрактам, а сотрудники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) — через партнеров. Основная проблема — складской персонал, который часто работает по гражданско-правовым договорам со сдельной оплатой.
Параллельно налоговые органы проверяют сервисы по работе с самозанятыми и сами ПВЗ. В ФНС указывают, что для работы пункта выдачи нужно минимум два постоянных сотрудника с 12-часовым рабочим днем, которые должны быть оформлены официально.
Минтруд уже разработал законопроект об ужесточении наказания — штрафы будут выписывать за каждого некорректно оформленного сотрудника отдельно. Сейчас санкции составляют до 100 тысяч рублей на юрлицо.
Ранее сообщалось, что пищепром и ретейлеры просят приравнять маркетплейсы к торговым сетям по закону. Указываются три ключевые проблемы.
