Руководителя челнинской фирмы наказали за несвоевременное перечисление алиментов
Директор выплатит штраф.
Прокуратура Тукаевского района, проверив соблюдение требований законодательства об исполнительном производстве в фирме «ВИС СПА», выявила нарушения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.
Выяснилось, что руководитель фирмы несвоевременно перечислял удержанные из заработной платы сотрудника алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, что является ущемлением интересов несовершеннолетнего.
На руководителя возбуждено административное дело о нарушении законодательства об исполнительном производстве. Директору предстоит не только устранить нарушение, но и выплатить штраф - 15 тысяч рублей, которые пойдут в доход государства.
Прокуратура проконтролирует погашение задолженности, уточнили в надзорном ведомстве республики.
