Директор выплатит штраф.

Прокуратура Тукаевского района, проверив соблюдение требований законодательства об исполнительном производстве в фирме «ВИС СПА», выявила нарушения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.

Выяснилось, что руководитель фирмы несвоевременно перечислял удержанные из заработной платы сотрудника алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, что является ущемлением интересов несовершеннолетнего.

На руководителя возбуждено административное дело о нарушении законодательства об исполнительном производстве. Директору предстоит не только устранить нарушение, но и выплатить штраф - 15 тысяч рублей, которые пойдут в доход государства.

Прокуратура проконтролирует погашение задолженности, уточнили в надзорном ведомстве республики.

Ранее сообщалось, что владельца трех участков в Татарстане оштрафовали за сорняки. Собственнику сначала вынесли предупреждение, но их он проигнорировал.

