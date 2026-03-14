Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев участвовали в республиканском ифтаре
Почетных гостей сопровождал муфтий Татарстана.
Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев приняли участие в XIV республиканском ифтаре, которой прошел на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо».
Раиса Татарстана и государственного советника республики сопровождал муфтий РТ Камиль Самигуллин. Организаторами мероприятия выступили Духовное управление мусульман Татарстана, дирекция стадиона «Ак Барс Арена», национально-туристический комплекс «Туган авылым» и МВЦ «Казань Экспо».
После участия в ахшам-намазе (вечерней молитве) почетные гости проследовали в павильон, где состоялся вечерний приём пищи в месяц Рамадан, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.
Ранее сообщалось, что Минниханов вручил главе Росприроднадзора орден «Дуслык». Также со Светланой Радионовой обсудили охрану окружающей среды.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
