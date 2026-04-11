Общество
11 апреля 23:50
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Пасхой

Глава республики надеется, что светлый праздник «придаст православным верующим новые силы для свершения добрых дел».

Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Пасхой

Глава Татарстана Рустам Минниханов по случаю православного праздника Пасхи обратился к жителям республики. Глава региона поздравляет православных с завершением Великого поста и светлым праздником Воскресения Христова. Он также отмечает, что «миллионы христиан искренне стараются следовать божественным заветам – хранить свою веру, созидательно трудиться, жить в мире и согласии с окружающими».

«Уважаемые православные сограждане! Этот праздник вселяет в людей надежду на лучшее будущее, что особенно важно в наше непростое время. В нём заложены смыслы и истоки традиционных духовных ценностей, которые мы бережно храним», - сказал Минниханов, отметив, что в Татарстане, в многонациональном регионе, где все религии пользуются равным уважением, Пасха отмечается с большой торжественностью.

«В значительной мере этому способствует активная деятельность Татарстанской митрополии Русской Православной Церкви и Казанско-Вятской епархии Русской Православной Старообрядческой Церкви, принимающих участие во многих значимых проектах», - подчеркивает раист РТ.

В заключение Рустам Минниханов выразил надежду на то, что светлая Пасха «придаст православным верующим новые силы для свершения добрых дел».

«Искренне желаю вам и вашим близким мира, счастья, добра и благополучия!» - заключил глава.

Ранее Минниханов поручил усилить меры, направленные на обеспечение безопасности, в том числе пожарной, охрану общественного порядка в культовых объектах и на их территориях во время празднования Пасхи.

Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

В Казани задержали украинца, убившего сотрудника ОПК

Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.

Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

Четыре человека погибли в ДТП с трактором в Татарстане

От полученных травм скончались два водителя и два пассажира.

Суд Казани отправил бывшего прокурора-коррупционера Мухаметзянова в колонию

Подсудимый полностью признал вину.

Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы

В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.

Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
