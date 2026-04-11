Автор фото: tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов по случаю православного праздника Пасхи обратился к жителям республики. Глава региона поздравляет православных с завершением Великого поста и светлым праздником Воскресения Христова. Он также отмечает, что «миллионы христиан искренне стараются следовать божественным заветам – хранить свою веру, созидательно трудиться, жить в мире и согласии с окружающими».

«Уважаемые православные сограждане! Этот праздник вселяет в людей надежду на лучшее будущее, что особенно важно в наше непростое время. В нём заложены смыслы и истоки традиционных духовных ценностей, которые мы бережно храним», - сказал Минниханов, отметив, что в Татарстане, в многонациональном регионе, где все религии пользуются равным уважением, Пасха отмечается с большой торжественностью.

«В значительной мере этому способствует активная деятельность Татарстанской митрополии Русской Православной Церкви и Казанско-Вятской епархии Русской Православной Старообрядческой Церкви, принимающих участие во многих значимых проектах», - подчеркивает раист РТ.

В заключение Рустам Минниханов выразил надежду на то, что светлая Пасха «придаст православным верующим новые силы для свершения добрых дел».

«Искренне желаю вам и вашим близким мира, счастья, добра и благополучия!» - заключил глава.

Ранее Минниханов поручил усилить меры, направленные на обеспечение безопасности, в том числе пожарной, охрану общественного порядка в культовых объектах и на их территориях во время празднования Пасхи.

