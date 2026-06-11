Общество
11 июня 21:11
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«Вечерняя Казань»

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Рустам Минниханов стал лауреатом премии Людвига Нобеля

Церемония награждения прошла в преддверии Дня России.

Рустам Минниханов стал лауреатом премии Людвига Нобеля

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

Рустама Минниханова наградили премией Людвига Нобеля, учрежденной в Санкт-Петербурге в 1888 году и возрожденной в 2005-м. Почетную награду раис Татарстана получил в Санкт-Петербурге в преддверии Дня России.

Премия ежегодно вручается за выдающиеся профессиональные достижения. Лауреатами становятся известные личности - именитые политические, научные, культурные и духовные деятели страны, сообщает пресс-служба раиса республики.  

- Расцениваю данную награду как высокую оценку заслуг всего многонационального народа Татарстана в деле реализации стратегического курса президента нашей страны, - сказал Рустам Минниханов, поблагодарив организаторов премии Людвига Нобеля и одноименного Фонда.  

Раис Татарстана подчеркнул, что они занимаются чрезвычайно важным и нужным делом, возрождая преемственность поколений, благодаря чему наше общество вновь обретает память о незаслуженно забытых страницах истории.  

В 2008 году премии Людвига Нобеля был удостоен президент России Владимир Путин.

Ранее мы писали, что Минниханов лидирует в майском рейтинге глав регионов ПФО. Количество сообщений в СМИ о раисе Татарстана превышает 13 тысяч.

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