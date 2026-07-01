Ряд социальных выплат с июля в России начнут начислять иначе
Основным источником информации станут данные индивидуального лицевого счета.
С 1 июля 2026 года Социальный фонд для назначения ряда социальных выплат будет применять другой механизм, сообщил ассистент кафедры финансового права университета имени Кутафина (МГЮА) Максим Хромченко. Его слова передает РИА Новости.
Теперь информацию для начисления выплат будут брать с индивидуального лицевого счета работника, что позволит рассчитывать их без дополнительных обращений. Прежде данные запрашивали у работодателя.
Новый механизм будет использоваться для расчета выплат по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, ежемесячных выплат по уходу за ребенком до полутора лет, а также единовременного пособия при рождении ребенка. Они начнут назначаться автоматически.
Возможность запрашивать недостающие сведения у работодателей останется, Соцфонд сможет ей воспользоваться в случае необходимости.
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