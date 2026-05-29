Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Для детей до 14 лет можно вновь купить железнодорожный билет в Абхазию по свидетельству о рождении. Об этом говорится в сообщении на сайте РЖД.

Напомним, сообщалось, что президент России Владимир Путин сохранил возможность детям до 14 лет из России въезжать в Абхазию без загранпаспорта, необходимо только свидетельство о рождении. Мера серьезно скажется на росте туристического потока в республику.

После этого пограничная служба ФСБ возобновила пропуск детей. Такой порядок пересечения носит временный характер и сохранится до конца 2027 года.

В РЖД уточнили, что в связи с этим оформление билетов для детей на поезда, курсирующие в сообщении с Абхазией, можно осуществить в том числе по свидетельству о рождении.

Также говорилось, что для россиян хотят разработать «Карту путешественника».

