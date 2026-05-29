Общество
29 мая 11:10
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

РЖД вновь продает билеты для детей в Абхазию по свидетельству о рождении

Мера должна сказаться на росте туристического потока в республику.

РЖД вновь продает билеты для детей в Абхазию по свидетельству о рождении

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Для детей до 14 лет можно вновь купить железнодорожный билет в Абхазию по свидетельству о рождении. Об этом говорится в сообщении на сайте РЖД.

Напомним, сообщалось, что президент России Владимир Путин сохранил возможность детям до 14 лет из России въезжать в Абхазию без загранпаспорта, необходимо только свидетельство о рождении. Мера серьезно скажется на росте туристического потока в республику.

После этого пограничная служба ФСБ возобновила пропуск детей. Такой порядок пересечения носит временный характер и сохранится до конца 2027 года.

В РЖД уточнили, что в связи с этим оформление билетов для детей на поезда, курсирующие в сообщении с Абхазией, можно осуществить в том числе по свидетельству о рождении.

Также говорилось, что для россиян хотят разработать «Карту путешественника». Молодежь сможет активнее путешествовать по стране, считают депутаты.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
kzn.ru
С Игоря Куляжева взыщут 5,2 миллиона рублей по иску его экс-супруги

Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка

Возбуждено дело о покушении на убийство.

соцсети
В «Индел» прокомментировали массовые увольнения на заводе в Челнах

Сотрудников просили уйти «по собственному».

соцсети
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП на Горьковском шоссе Казани

Дети находятся в удовлетворительном состоянии.

пресс-служба раиса РТ
Минниханов оценил молочную продукцию завода «Савушкин продукт» в Беларуси

Раису показали, как устроен технологический процесс и провели дегустацию.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику

В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.