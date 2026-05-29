РЖД вновь продает билеты для детей в Абхазию по свидетельству о рождении
Мера должна сказаться на росте туристического потока в республику.
Для детей до 14 лет можно вновь купить железнодорожный билет в Абхазию по свидетельству о рождении. Об этом говорится в сообщении на сайте РЖД.
Напомним, сообщалось, что президент России Владимир Путин сохранил возможность детям до 14 лет из России въезжать в Абхазию без загранпаспорта, необходимо только свидетельство о рождении. Мера серьезно скажется на росте туристического потока в республику.
После этого пограничная служба ФСБ возобновила пропуск детей. Такой порядок пересечения носит временный характер и сохранится до конца 2027 года.
В РЖД уточнили, что в связи с этим оформление билетов для детей на поезда, курсирующие в сообщении с Абхазией, можно осуществить в том числе по свидетельству о рождении.
Также говорилось, что для россиян хотят разработать «Карту путешественника». Молодежь сможет активнее путешествовать по стране, считают депутаты.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.
Возбуждено дело о покушении на убийство.
Сотрудников просили уйти «по собственному».
Дети находятся в удовлетворительном состоянии.
Раису показали, как устроен технологический процесс и провели дегустацию.
В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.