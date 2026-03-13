С 15 марта в Татарстане прекратят работать все ледовые переправы
Причина — изменение структуры льда.
С 12:00 15 марта в Татарстане завершат работу все ледовые переправы на реке Волга на участках «г. Зеленодольск – н.п. Нижние Вязовые» и «н.п. Аракчино – н.п. Верхний Услон». Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
Переправы закрываются из-за изменения структуры льда. К тому же температура в регионе уже несколько дней держится на плюсовой отметке. Рыбакам также напомнили о необходимости учитывать, что с наступлением оттепели теряется прочность льда, он легко разрушается.
В местах с сильным течением во время оттепели начинают появляться промоины. Выходить на лед в это время нужно очень осторожно. В ближайшее время стоит и вовсе прекратить рыбачить на льду, посоветовали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что ледовая переправа Казань — Верхний Услон закроется через несколько дней. Переправиться можно будет до 15 марта.
