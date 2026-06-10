Общество
10 июня 11:54
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«Вечерняя Казань»

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С начала года более 24,4 тысячи иностранцев прибыли в Казань на работу

Еще свыше 16 тысяч - на учебу.

С начала года более 24,4 тысячи иностранцев прибыли в Казань на работу

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани обсудили рост трудовой миграции, опыт привлечения мигрантов к работе в отрасли городского транспорта, обновление стратегии государственной нацполитики России и Татарстана.  

На заседании были приведены следующие данные. С начала года отдел по вопросам миграции УМВД России по Казани получил 82 тысячи 252 уведомления о прибытии иностранных граждан в столицу Татарстана. Для сравнения: в 2025 году — 79 тысяч 267.  

По словам заместителя начальника отдела, подполковника полиции Татьяны Зиганшиной, чаще всего в Казань приезжают граждане Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Китая, Казахстана и Киргизии. За пять месяцев город посетили в общей сложности представители 160 стран.  

Основная причина приезда иностранцев в Казань — работа и учеба. С начала года работать в столицу Татарстана приехали более 24,4 тысячи иностранцев. Оформлено 11,7 тысячи патентов на работу, работодателями направлено порядка 14 тысяч уведомлений о заключении трудовых договоров. Еще свыше 16 тысяч иностранцев приехали в город на учебу, и более 8 тысяч человек заявили о частной цели прибытия, сообщает пресс-служба казанской мэрии.

Ранее сообщалось, что свыше миллиона работников собираются легализовать в России в 2026 году. Для каждого региона показатели эффективности устанавливаются индивидуально.

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