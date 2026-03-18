С помощью прокуратуры пенсионерка «отбила» свой автомобиль у снохи
Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.
В Бугульминскую городскую прокуратуру обратилась пенсионерка, которая пожаловалась на нарушение ее прав. Надзорное ведомство провело проверку.
Как было установлено, в июле 2021 года пенсионерка на свои деньги купила автомобиль Hyundai Elantra и передала его в пользование снохе. Однако позже между женщинами начались конфликты.
В феврале 2024 года сноха, составив договор купли-продажи автомобиля, сама расписалась в документе за себя как за покупателя и за свекровь как за продавца.
На суде пенсионерка подтвердила, что этот договор она не заключала, не подписывала и деньги за авто не получала. В мае 2024 года сноха, составив новый договор купли-продажи с этим автомобилем, переоформила авто на своего отчима. При этом ездить на нем продолжала сама.
Прокуратура города обратилась в суд с иском, требуя признать договор купли-продажи автомобиля недействительным. Иск надзорного ведомства удовлетворен, решение не вступило в законную силу, сообщает прокуратура Татарстана.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
