Сады и места отдыха в Татарстане начнут патрулировать в поисках костров
За прошлый год было проведено 6848 патрулирований территорий.
В Татарстане дачные поселки и популярные места отдыха, прилегающие к лесам, во время действия противопожарного режима будут патрулировать специальные группы из числа сотрудников пожарной охраны, органов внутренних дел, органов местного самоуправления. Они будут выявлять факты бесконтрольного сжигания сухой травы и мусора.
В прошлом году было проведено 6848 патрулирований территорий, в том числе 5290 населенных пунктов, 899 садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, 377 земельных участков, а также 282 лесопарковые зоны.
Также органы местного самоуправления по статье 3.6 КоАП РТ за 2025 год составили протоколы на 1291 физлицо, 218 должностных лиц и 57 юридических лиц (всего 1566 протоколов). К административной ответственности привлечено 1113 физлиц, 212 должностных лиц и 46 юридических лиц (всего 1371 лицо на общую сумму 4,5 миллиона рублей).
Напомним, владельцы земельных участков в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой травы и покос травы. После схода снега владельцы земельных участков, прилегающих к лесу, должны очищать их от сухой травы, валежника, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса.
Также на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг них создаются противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров.
Ранее сообщалось, что в Татарстане на майские праздники из-за особого противопожарного режима запрещено приготовление пищи на открытом огне на территориях, граничащих с лесами. В остальных населенных пунктах пищу можно готовить на открытом огне в несгораемой емкости, расстояние от ближайшего дерева должно быть не менее 5 метров, а территория вокруг емкости в радиусе 2 метров должна быть очищена от сухой травы и горючего мусора.
