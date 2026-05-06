Самолет татарстанской авиакомпании украсил рисунок первых женщин-буровиков
В годы войны они вручную управлялись с буровым оборудованием.
В рамках проекта «Герои татарстанской нефти» компания «Татнефть» представила фотографии самолета авиакомпании «ЮВТ АЭРО» с уникальным дизайном, посвященным первым женщинам-буровикам республики.
В пресс-службе Татнефти напомнили, что в годы Великой Отечественной войны место ушедших на фронт мужчин у буровых заняли совсем юные девушки. Гаян Гаязова, Манзура Мингазова, Нурсина Сулейманова, Мухтарама Мухаматхарасова, Фатима Шакирова и многие другие пришли на промыслы по комсомольским путевкам. В любую погоду они вручную управлялись с буровым оборудованием. А после смены рубили лес, возили камни, рыли землю.
Благодаря им 25 июля 1943 года Шугуровская скважина № 1 дала первый фонтан нефти. Одна из героинь, Нурсина Сулейманова, прожила до 105 лет.
«Этот самолет — наша особая благодарность стойкости, терпению и мужеству, которые имеют женское лицо. Проект продолжается. В небе появятся новые имена, а на земле — живая память», — говорится на сайте компании.
