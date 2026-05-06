Общество
6 мая 02:03
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Самолет татарстанской авиакомпании украсил рисунок первых женщин-буровиков

В годы войны они вручную управлялись с буровым оборудованием.

Самолет татарстанской авиакомпании украсил рисунок первых женщин-буровиков

Автор фото: пресс-служба «Татнефти»

В рамках проекта «Герои татарстанской нефти» компания «Татнефть» представила  фотографии самолета авиакомпании «ЮВТ АЭРО» с уникальным дизайном, посвященным первым женщинам-буровикам республики.  

В пресс-службе Татнефти напомнили, что в годы Великой Отечественной войны место ушедших на фронт мужчин у буровых заняли совсем юные девушки. Гаян Гаязова, Манзура Мингазова, Нурсина Сулейманова, Мухтарама Мухаматхарасова, Фатима Шакирова и многие другие пришли на промыслы по комсомольским путевкам. В любую погоду они вручную управлялись с буровым оборудованием. А после смены рубили лес, возили камни, рыли землю.  

Благодаря им 25 июля 1943 года Шугуровская скважина № 1 дала первый фонтан нефти. Одна из героинь, Нурсина Сулейманова, прожила до 105 лет.  

«Этот самолет — наша особая благодарность стойкости, терпению и мужеству, которые имеют женское лицо. Проект продолжается. В небе появятся новые имена, а на земле — живая память», — говорится на сайте компании.

Ранее сообщалось, что в казанских автобусах прозвучат стихи о войне в исполнении детей с ОВЗ. К акции в честь Дня Победы готовились несколько недель.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Госкомитет РТ по биоресурсам
Во время рейда в Татарстане задержали браконьера с краснокнижной рыбой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

соцсети
Скандальная блогерша из Челнов Агина Алтынбаева попала в ДТП

Авария произошла по пути в Казань.

скриншот видео
Пьяный казанец залез на фасад здания «КАИ ОЛИМП» и повис на вывеске

Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.

Минздрав Татарстана
Татарстанец едва не умер от укуса змеи

Плюс ко всему мужчину укусил клещ.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Москве

ПВО отразила атаку нескольких дронов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»

С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.