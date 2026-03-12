Самолёт Казань - Сочи ушёл в Махачкалу из-за угрозы БПЛА
Вылет задержали почти на четыре часа.
Самолёт, летевший из Казани в Сочи, перенаправили на запасной аэродром в Махачкалу. Причина — угроза беспилотников на юге страны, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости!».
Борт вылетел из столицы Татарстана с почти четырёхчасовой задержкой — в 14:52 вместо 11:10. По данным «Яндекс Путешествий», в Сочи он прибудет только в 23:10.
На этом проблемы не заканчиваются. Вылет в Сочи, запланированный на 12 марта в 15:15, перенесён почти на 10 часов — на 00:00 13 марта. Встречный рейс из Сочи, который должен был прилететь в Казань в 13:55, также задержался до 23:00.
Ранее мы писали, что россияне застряли в аэропорту Таиланда из-за разрушения взлетной полосы. Во время жесткой посадки самолет из Индии взбороздил асфальт, что привело к закрытию воздушной гавани.
Также сообщалось, что «Аэрофлот» с 12 марта отменил все рейсы в ОАЭ. До 11 марта компания выполняла вывозные рейсы для 7,6 тысячи пассажиров, затем полеты остановили до стабилизации обстановки.
