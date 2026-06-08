Спрос заметно вырос в середине весны 2026 года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Казанцы стали чаще отдавать свое предпочтение финским баням вместо русских: она дает сухой жар и греется до 100–120°C, в то же время влажность внутри составляет 15%. Также вырос спрос на постройку бассейнов — почти в три раза, выяснила пресс-служба Avito.

При этом среди классических саун выделяется спрос на сибирские бани. Ее основное преимущество заключается в закрытой каменке, которая обеспечивает длительное сохранение тепла и равномерное распределение мягкого жара. Тем не менее строительство русской бани стало пользоваться большим спросом — 87% желающих предпочитает влажный пар и веники, и сам процесс традиционно включает в себя прогрев и контрастное охлаждение.

Мастеров, которые строят бани или хаммамы, стали востребованнее на 74%, чем в феврале-марте. Солевые сауны стали популярнее на 47%: их стены состоят из соляных блоков, а воздух наполняется микрочастицами, которые положительно влияют на организм человека.

В то же время среди жителей республики вырос спрос на постройку модульных бань: они представляют из себя готовые конструкции, которые быстро собирают на участке, обходясь без долгой стройки.

Нередко владельцы обновляют уже построенные бани, потому услуги стали востребованнее в 3,5 раза. Такой процесс продлевает жизнь сауны, повышает ее эффективность и безопасность, также упрощает и улучшает процесс растопки.

Ранее мы писали, что в Казани растет интерес к ремонту дач. Простой ремонт обходится от 12 тысяч рублей за квадратный метр. Более серьезные работы стоят от 27 800 рублей за метр.

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