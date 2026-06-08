Общество
8 июня 18:39
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Самыми востребованными запросами дачных построек в Казани оказались бани

Спрос заметно вырос в середине весны 2026 года.

Самыми востребованными запросами дачных построек в Казани оказались бани

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Казанцы стали чаще отдавать свое предпочтение финским баням вместо русских: она дает сухой жар и греется до 100–120°C, в то же время влажность внутри составляет 15%. Также вырос спрос на постройку бассейнов — почти в три раза, выяснила пресс-служба Avito.

При этом среди классических саун выделяется спрос на сибирские бани. Ее основное преимущество заключается в закрытой каменке, которая обеспечивает длительное сохранение тепла и равномерное распределение мягкого жара. Тем не менее строительство русской бани стало пользоваться большим спросом — 87% желающих предпочитает влажный пар и веники, и сам процесс традиционно включает в себя прогрев и контрастное охлаждение.

Мастеров, которые строят бани или хаммамы, стали востребованнее на 74%, чем в феврале-марте. Солевые сауны стали популярнее на 47%: их стены состоят из соляных блоков, а воздух наполняется микрочастицами, которые положительно влияют на организм человека.

В то же время среди жителей республики вырос спрос на постройку модульных бань: они представляют из себя готовые конструкции, которые быстро собирают на участке, обходясь без долгой стройки.

Нередко владельцы обновляют уже построенные бани, потому услуги стали востребованнее в 3,5 раза. Такой процесс продлевает жизнь сауны, повышает ее эффективность и безопасность, также упрощает и улучшает процесс растопки.

Ранее мы писали, что в Казани растет интерес к ремонту дач. Простой ремонт обходится от 12 тысяч рублей за квадратный метр. Более серьезные работы стоят от 27 800 рублей за метр.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Учителям точных наук начнут выплачивать премии до 350 тысяч рублей

Однако есть ряд критериев.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Сближение Венеры и Юпитера хорошо будет видно на вечернем небе

К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В России хотят пересмотреть график работы детских садов

Детские учреждения планируют перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Тело девушки вытащили из Казанки у Кремлевской дамбы

Пассажирка приехала к берегу на такси, а потом пропала.

соцсети
Криминалист раскрыл страну, куда сбежала пропавшая семья Усольцевых

Эксперт считает, что семья пересекла границу нелегально или по поддельным документам и теперь живет в США.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.