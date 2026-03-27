27 марта 11:20
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Сбер совместно с One Price Coffee запускает кофейню нового формата в Казани

В кофейне One Price Coffee на проспекте Ямашева, 71Б молодые предприниматели теперь могут не только выпить кофе, но и решить бизнесовые задачи.

Автор фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

Проект реализован в рамках новой стратегии Сбера по работе с молодыми предпринимателями – ИЗЗЗИ БИЗНЕС. ИЗЗЗИ БИЗНЕС включает в себя продукты, сервисы, акционные механики и спецпроекты для развития и масштабирования бизнеса молодых предпринимателей.

В кофейне будут проводиться встречи с экспертами, лекции, воркшопы и форматы неформального общения «бизнес за чашкой кофе», направленные на вовлечение студентов и молодых специалистов в предпринимательскую среду.

Также в кофейне размещены QR-коды реферальной программы «Все в плюсе», с помощью которых можно рекомендовать друзьям открыть расчётный счёт в Сбере. За рекомендацию каждый участник получит вознаграждение: 3000 рублей на покупки в «Купер» для себя, а для друга – либо 3000 рублей, либо три месяца бесплатного обслуживания счёта.

Первая кофейня для предпринимателей от Сбера и One Price Coffee открылась в Москве в октябре 2025 года и за несколько месяцев подтвердила востребованность формата, в котором заведение становится точкой входа в предпринимательство и финансовую экосистему. Также в марте кофейни открылись в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Нижнем Новгороде и Омске.

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Мы видим растущий интерес к предпринимательству в Татарстане, только за прошлый год 18 тысяч новых клиентов открыли расчётные счета в Сбере. Теперь обычная кофейня становится точкой входа в бизнес-среду благодаря новому формату кобрендинговых кофеен Сбера и One Price Сoffee — здесь молодые предприниматели могут получить экспертную поддержку, обменяться опытом и найти новые решения для развития своего дела. Мы интегрируем финансовые сервисы, образовательные форматы и неформальное общение, чтобы сделать старт в бизнесе максимально простым и вдохновляющим».

Геннадий Сычев, владелец кофейни One Price Сoffee в Казани:

«С ИЗЗЗИ БИЗНЕС просто, удобно и выгодно. А с One Price Coffee это ещё и удовольствие в каждом моменте. Наша кофейня в Казани — это место для комфортного общения и развития в сообществе интересных людей, объединенных любовью к кофе, бизнесу, классных людей, имеющих близкие ценности! Бизнес может быть не только эффективным, но и вдохновляющим — и это как раз тот случай».

Ссылка на правила акции: https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/mmb/rules_ambassador_kuper.pdf

Возрастная маркировка 18+

Организатором акции «Бизнес-счёт для друга», проводимой на базе реферальной программы «Все в плюсе» по открытию расчётного счёта (далее — акция, программа) является ПАО Сбербанк (далее — банк). Период совершения участником акции действий для целей участия в акции — с 25.06.2024 г. по 30.09.2026 г. включительно. Общий срок проведения акции — с 25.06.2025 г. по 30.11.2026 г. включительно и/или до момента исчерпания фонда акции (в зависимости от того, какое событие наступит ранее). Подробнее об организаторе программы, правилах её проведения, количестве поощрений, сроках, месте и порядке их получения — в СберБанк онлайн – Бизнес – счёт для друга.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Erid: 2SDnjf1Feyw

