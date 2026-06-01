1 июня 13:23
Сделать 1 сентября официальным выходным предложили в Госдуме

Депутат Николай Новичков считает нововведение важным, так как сейчас родителям приходится отпрашиваться с работы на школьную линейку.

С идеей сделать 1 сентября официальным выходным, чтобы родителям не приходилось отпрашиваться с работы на школьную линейку, выступил депутат Госдумы Николай Новичков. Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарий заметил, что по факту этот праздник уже является выходным, так как родители всегда отводят детей в школу, особенно в младших классах. Поэтому каждый раз родителям надо отпрашиваться, по его словам, стоило бы добавить еще один выходной.

К примеру, на 1 сентября можно перенести один выходной от новогодних каникул, предложил Новичков. Но даже в случае реализации инициативы 1 сентября все равно останется официальным началом учебного года.

Ранее сообщалось, что россиян в июне ждет четырехдневная рабочая неделя. 12 июня жители страны будут отмечать День России.

