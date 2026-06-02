2 июня 11:18
Семьи с детьми больше всего любят арендодатели из Казани

Таких предложений на рынке 67 процентов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Самая высокая доля объявлений с допуском арендаторов с детьми — в Казани. Подобных предложений там 67 процентов. За столицей Татарстана следуют Новосибирск с показателем в 65 процентов и Уфа — 64 процента. В топ вошли Красноярск, Челябинск и Москва с долей в 60 процентов и более. Об этом рассказали в аналитическом центре «Движение.ру».

В конце рейтинга расположились Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград и Омск. В Самаре проживание с детьми допускается в 42 процентах объявлений, в Ростове-на-Дону — в 49 процентах, в Волгограде — в 51 проценте, в Омске — в 52 процентах.

Аналитики считают, что число предложений для семей с детьми зависит от того, насколько велик в городе рынок съемного жилья.

«Это видно, в частности, на примере Казани и Новосибирска, где семьи с детьми могут выбирать из относительно широкой экспозиции, а собственники действуют в более конкурентной среде», - говорят эксперты.

По словам руководителя аналитического центра «Движение.ру» Яна Гравшина, помимо конкуренции, на условия найма могут влиять и другие особенности локального рынка — структура предложения, состав арендодателей и сложившиеся практики отбора арендаторов.

Ранее сообщалось, что молодым матерям из сел Татарстана в два раза увеличили выплаты за детей. В сельской местности нужно прожить не менее трех лет.

