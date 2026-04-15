В первом отеле в Татарстане начал работать сервис цифровой регистрации в МАХ, об этом сообщили в Госкомитете республики по туризму.

В отеле LUCIANO в Казани запустили онлайн-регистрацию гостей через чат-бот в нацмессенджере. После бронирования номера на сайте отеля гость получает на электронную почту приглашение. Перейдя по ссылке в сервис онлайн-регистрации, пользователь выбирает MAX в качестве инструмента для передачи данных, подтверждает их через портал «Госуслуги», после чего анкета автоматически заполняется на стороне отеля.

При прибытии клиента сотруднику нужно только сверить паспорт — ручной ввод данных исключен.

Ранее сообщалось, что в 2026 году и в других отелях введут заселение через MAX. Внедрение системы цифрового заселения существенно упростит процесс заезда и снизит административную нагрузку на персонал отелей. Гость должен установить MAX и совершить онлайн-регистрацию через мессенджер до прибытия в отель.

