Сезонные маршруты автобусов до дачных поселков запускают в Казани
Транспорт будет следовать по шести направлениям.
С 25 апреля в Казани вновь запустят сезонные автобусные маршруты в дачные поселки, они будут следовать по шести направлениям. Об этом сообщили в комитете по транспорту.
На маршрутах будут использовать девять автобусов в будни и 11 – в выходные.
Будут работать следующие маршруты:
№ 39с «Ветеринарная академия – ж. м. Станция Дербышки» (в будние и выходные дни – по одному автобусу);
№ 41с «39-й квартал – СО «Крутушка» (в будние и выходные дни – по одному автобусу);
№ 92с «КДК им. Ленина – «Дальние сады» (в будние дни – три автобуса, в выходные – пять);
№ 101с «Горьковское шоссе – СО «Текстильщик» (в будние и выходные дни – по два автобуса);
№ 109с «Кафе «Полет» – СНТ «Заречье» (в будние и выходные дни – по одному автобусу);
№ 111с «Станция метро «Проспект Победы» – «Жиркомбинат» (в будние и выходные дни – по одному автобусу).
График составлен до 1 ноября. Стоимость проезда установлена в зависимости от маршрута.
Ранее сообщалось, что до конца года в Казанской агломерации должны появиться скоростные автобусные маршруты. Для них сделают выделенные полосы на вылетных магистралях, в том числе на Мамадышском, Сибирском и Оренбургском трактах, а также на Горьковском шоссе.
