Общество
17 апреля 16:33
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Сезонные маршруты автобусов до дачных поселков запускают в Казани

Транспорт будет следовать по шести направлениям.

Сезонные маршруты автобусов до дачных поселков запускают в Казани

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 25 апреля в Казани вновь запустят сезонные автобусные маршруты в дачные поселки, они будут следовать по шести направлениям. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

На маршрутах будут использовать девять автобусов в будни и 11 – в выходные.

Будут работать следующие маршруты:

№ 39с «Ветеринарная академия – ж. м. Станция Дербышки» (в будние и выходные дни – по одному автобусу);

№ 41с «39-й квартал – СО «Крутушка» (в будние и выходные дни – по одному автобусу);

№ 92с «КДК им. Ленина – «Дальние сады» (в будние дни – три автобуса, в выходные – пять);

№ 101с «Горьковское шоссе – СО «Текстильщик» (в будние и выходные дни – по два автобуса);

№ 109с «Кафе «Полет» – СНТ «Заречье» (в будние и выходные дни – по одному автобусу);

№ 111с «Станция метро «Проспект Победы» – «Жиркомбинат» (в будние и выходные дни – по одному автобусу).

График составлен до 1 ноября. Стоимость проезда установлена в зависимости от маршрута.

Ранее сообщалось, что до конца года в Казанской агломерации должны появиться скоростные автобусные маршруты. Для них сделают выделенные полосы на вылетных магистралях, в том числе на Мамадышском, Сибирском и Оренбургском трактах, а также на Горьковском шоссе.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

взято с личной страницы во ВКонтакте
Азамат Мусагалиев признался, что его бабушка всегда пела татарские песни

Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.