Транспорт будет следовать по шести направлениям.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 25 апреля в Казани вновь запустят сезонные автобусные маршруты в дачные поселки, они будут следовать по шести направлениям. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

На маршрутах будут использовать девять автобусов в будни и 11 – в выходные.

Будут работать следующие маршруты:

№ 39с «Ветеринарная академия – ж. м. Станция Дербышки» (в будние и выходные дни – по одному автобусу);

№ 41с «39-й квартал – СО «Крутушка» (в будние и выходные дни – по одному автобусу);

№ 92с «КДК им. Ленина – «Дальние сады» (в будние дни – три автобуса, в выходные – пять);

№ 101с «Горьковское шоссе – СО «Текстильщик» (в будние и выходные дни – по два автобуса);

№ 109с «Кафе «Полет» – СНТ «Заречье» (в будние и выходные дни – по одному автобусу);

№ 111с «Станция метро «Проспект Победы» – «Жиркомбинат» (в будние и выходные дни – по одному автобусу).

График составлен до 1 ноября. Стоимость проезда установлена в зависимости от маршрута.

Ранее сообщалось, что до конца года в Казанской агломерации должны появиться скоростные автобусные маршруты. Для них сделают выделенные полосы на вылетных магистралях, в том числе на Мамадышском, Сибирском и Оренбургском трактах, а также на Горьковском шоссе.

