Общество
17 марта 12:15
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Шаймиев прокомментировал решение Мухаметшина об уходе с поста главы Госсовета

По мнению первого президента, между членами собрания есть взаимопонимание.

Автор фото: tatarstan.ru

Бывший глава республики Минтимер Шаймиев назвал залогом доверия народа взаимное уважение и глубокое понимание между сотрудниками ведомств и напутствовал присутствующих в Госсовете сохранять эту доброжелательную атмосферу и продолжать служить республике. День ухода с должности главы Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина он назвал торжественным и ответственным моментом.


— Сегодня очень торжественный день, ответственный, хотя простых моментов в нашей деятельности и не бывает. Сегодня в зале собрался такой актив, приятно работать в такой дружественной обстановке. Мы знаем свое дело, свою ответственность и служим родной республике. Именно такое взаимное уважение и глубокое понимание помогают сохранить высокое доверие нашего народа. Я думаю, что нам нужно оставаться такими. Желаю всем благополучия, здоровья на этой ответственной службе, — подытожил Шаймиев.

Ранее мы писали о работе Фарида Мухаметшина на посту главы Госсовета Татарстана. Фарид Хайруллович был избран на первый срок в 1998 году, и тогда это решение обернулось громким публичным противостоянием элит региона.

