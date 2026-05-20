Общество
20 мая 12:28
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Шесть миллионов россиян с сахарным диабетом не знают о своем диагнозе

Реальное количество больных по всей стране может достигать 12 миллионов человек.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Армия пациентов с сахарным диабетом в России официально составляет шесть миллионов человек, однако еще столько же может и не догадываться, что больны. Об этом заявила глава Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева. Ее слова приводит РИА Новости.

Эксперт отметила, что силы отечественной медицины брошены на своевременное выявление сахарного диабета и профилактику его осложнений.

Ранее сообщалось, что диабет в России начали находить у более молодого поколения. Растет в стране и число людей с ожирением.

В материале «Вечерней Казани» мы писали, что с начала 2026 года татарстанские пациенты с сахарным диабетом столкнулись с трудностями: им ежемесячно назначают разные отечественные инсулины, что влияет на колебания уровня сахара в крови. Проблемы усугубляются нехваткой тест‑полосок и датчиков мониторинга.

