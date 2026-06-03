На видео нарушений не разглядели.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Выпускник из Кабардино-Балкарии добился справедливости через суд. Его результат ЕГЭ по физике аннулировали, заподозрив в использовании шпаргалки. Парень утверждал, что в руках у него был обычный черновик, а правила он не нарушал.

Самое интересное — на самом экзамене к нему не было никаких претензий. Из аудитории его не выводили, всё прошло спокойно. Но позже комиссия пересмотрела видео и разглядела в его руках лист «неустановленного формата». Этого хватило, чтобы признать работу недействительной.

Суд первой инстанции изучил запись и не нашёл на ней никаких шпаргалок. Более того, ученика даже не смогли привлечь к административной ответственности — состава нарушения попросту не оказалось. В итоге аннулирование результатов признали незаконным и обязали утвердить набранные баллы.

Минпросвещения республики пыталось обжаловать решение, но и апелляция, и кассация оставили его в силе.

Ранее мы писали, что для выпускников установят единые требования по применению ИИ в ЕГЭ. Непрозрачность работы алгоритмов порождает у выпускников страх фиксации нарушения за совершенно безобидное действие.

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