Общество
14 марта 10:25
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Школьники и студенты из Татарстана победили в Интеллектуальной олимпиаде ПФО

Автор фото: пресс-служба полпреда президента России в ПФО

Команда из Татарстана одержала победу в общекомандном зачете ХI Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа. Соревнования прошли в Перми среди школьников и студентов первых-вторых курсов колледжей, сообщили в пресс-службе полпреда президента РФ в ПФО.

Более 200 участников из регионов ПФО и УрФО соревновались в робототехнике, управлении и программировании беспилотников, игре «Что? Где? Когда?» и решении инженерных задач. Впервые в программу включили инженерное направление.

Татарстанцы особенно отличились в управлении дронами — взяли первое место. В программировании БПЛА у них бронза. По итогам всех конкурсов сборная республики поднялась на высшую ступень пьедестала. Второе место у Самарской области, третье — у Пермского края.

Заместитель полпреда Игоря Комарова Олег Машковцев поздравил ребят и отметил их стремление к знаниям. Победителям вручили кубки и подарки.

